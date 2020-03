Coronavirus, a Napoli slittano i tributi per cittadini e imprese

La Giunta del Comune di Napoli ha approvato nella tarda serata una delibera con cui si differiscono i pagamenti di imposte e tributi per cittadini e attività commerciali e produttive vista l’emergenza dovuta al coronavirus. Nello specifico, per le attivita’ produttive si differisce il pagamento della rata annuale della Cosap al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; il pagamento della prima rata della Tari e’ fissato al 16 giugno; per i fitti ad uso non abitativo di proprieta’ comunale si dispone l’esenzione dal canone per il periodo di chiusura disposto dal dpcm mentre per le attivita’ che possono stare aperte si prevede il differimento della scadenza di pagamento di tre mesi senza morosita’ e interessi e chi lo volesse puo’ entro 30 giorni sottoscrivere un piano di rateizzo per il debito maturato. Disposizione questa che vale anche per gli inquilini di alloggi di proprieta’ del Comune; l’esenzione del pagamento per i mercati fissi e la modifica dei termini per il versamento della tassa di soggiorno. Per quanto riguarda le famiglie, la quota contributiva per i nidi dell’infanzia comunali per il periodo di chiusura non verra’ addebitato. Le famiglie che hanno gia’ effettuato il pagamento relativo al mese di marzo 2020, potranno recuperare gli importi sul primo mese successivo alla riapertura; slitta al 15 maggio il pagamento della contribuzione per il servizio di refezione scolastica relativo ai pasti forniti nei mesi di gennaio e febbraio; le luci votive si pagheranno al 30 maggio. La delibera inoltre differisce l’entrata in vigore della ztl per i bus turistici e il pagamento del relativo ticket al 30 maggio; si posticipa al 30 giugno la scadenza dei permessi di sosta dei residenti nelle strisce blu mentre i permessi per disabili sono prorogati di 4 mesi dalla scadenza del titolo. Inoltre per tutto il periodo dell’emergenza e’ concesso ad alcune categorie quali personale medico, giornalisti e forze dell’ordine l’accesso alle ztl e la sosta gratuita comunicando la targa agli appositi uffici via mail.