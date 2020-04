Coronavirus, a Pozzuoli il sindaco proroga le misure restrittive

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, proroga, fino al prossimo 14 aprile, tutte le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus. Restera’ ancora chiuso il cimitero comunale di via Luciano, tranne che per le operazioni di inumazione di salma e deposito di urna cineraria. Chiusi gli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attivita’ della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, l’accesso alla casa comunale sara’ permesso previa prenotazione telefonica o telematica. Sul fronte esercizi commerciali, continuera’ ad essere valida la chiusura alle ore 14, dal lunedi’ al sabato, di tutte le attivita’, ad esclusione di quelle riguardanti il settore alimentare, quelle legate a prestazioni e assistenza sanitaria, le farmacie e le parafarmacie. La domenica resteranno tutti chiusi, ivi compreso il mercato ittico all’ingrosso, tranne le edicole, le farmacie e le parafarmacie. Tutti chiusi anche il giorno di Pasquetta, il 13 aprile, sempre con esclusione di farmacie e parafarmacie. “Per debellare il prima possibile questo maledetto virus, dobbiamo continuare su questa strada”, ha esortato Figliolia.