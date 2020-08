Coronavirus, a Sorrento positivo un operatore turistico di 28 anni

“Un uomo di 28 anni, operatore turistico in un’azienda di Sorrento, è risultato positivo al Covid-19 ed ora è in quarantena presso la sua abitazione”. Lo rende noto il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. “Sia i suoi colleghi, sia i familiari sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi – ha spiegato Cuomo – E’ il caso di coronavirus numero 18, nella nostra città, dall’inizio della pandemia”. L’ultimo positivo era stato individuato il 25 luglio scorso: per lui, il primo tampone è risultato negativo e si è in attesa del secondo.