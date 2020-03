Coronavirus, a Torre del Greco chiusa la passeggiata del porto

Dopo avere istituito la “zona rossa” nell’area mercatale compresa tra via Falanga e via Teatro, a Torre del Greco (Napoli) è stata chiusa anche la “passeggiata” del porto. È quanto ha stabilito la Capitaneria di Porto, che ha deciso di interdire la camminata sul molo di Levante. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba. “Si tratta di misure straordinarie per eventi straordinari – spiega – I cittadini devono comprendere che non si può più essere superficiali nell’esecuzione delle misure di contenimento imposte dal Governo. Oggi è il tempo della responsabilità di tutti e di ciascuno per la propria parte. Non è più possibile transigere. Bisogna attivarsi con consapevolezza per superare questa emergenza”