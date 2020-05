Coronavirus: Abi, domande a Fondo Garanzia 1 miliardo al giorno, finora arrivate 21,3 mld

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – L’Abi segnala che i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, ormai da diversi giorni aumentano di un miliardo al giorno (a ieri, venerdì 29 maggio, ammontano a 21,3 miliardi). Le domande pervenute sono aumentate a 455 mila (+25 mila rispetto al giorno prima), di cui, fino a 25 mila Euro, 413 mila (+24 mila rispetto al giorno precedente), per 8 miliardi e mezzo di finanziamenti richiesti. Lo rende noto l’Abi in un comunicato. Questi aumenti nella giornata di ieri, rileva l’Abi, rafforzano la tendenza ormai consolidata della crescita costante, giorno per giorno, di queste attività svolte dalle banche, che si assommano alle altre imponenti attività bancarie con sensibilità sociali, come le moratorie.