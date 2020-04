Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Acri, l’associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la ‘Convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l’emergenza Covid-19 – Prestito Sollievo’, mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in difficoltà nell’emergenza coronavirus per la sua fragilità dal punto di vista finanziario.