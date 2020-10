Coronavirus, ad Arzano screening di massa: test e tamponi per tutti i 34 mila abitanti

Domenica 25 e lunedì 26 ottobre ad Arzano verranno effettuati test e tamponi sull’intera popolazione di circa 34.000 abitanti per l’individuazione di casi positivi. Le attività si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 nelle 4 scuole della cittadina sede abituale di seggi elettorali, come si legge in un comunicato della Asl Napoli 2 Nord. Per evitare resse, nella giornata di domenica potranno presentarsi i cittadini con cognome dalla A alla M; lunedì quelli con cognome dalla M alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi al test dovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale. L’attività sarà svolta congiuntamente da Asl e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della Protezione Civile e coinvolgerà circa 250 operatori.