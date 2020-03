Coronavirus, Afragola: secondo positivo. Messaggio del sindaco: Restate a casa

“Secondo caso di positività al tampone ‘SARS COV 2’ ad Afragola”. Lo rende noto il sindaco Claudio Grillo che aggiunge: “il paziente è in isolamento presso la propria abitazione”. Grillo invita ancora una volta i suoi concittadini “a restare a casa. Usciamo solo per acquisti di farmaci e beni di primissima necessità. Lavarsi spesso le mani. Evitare contatti interpersonali. Solo in questo modo con queste poche precauzioni possiamo evitare il contagio”. Grillo ringrazia i cittadini di Afragola “per il grande senso civico”. Poi un invito “alla tranquillità: è in atto un forte coordinamento tra le Istituzioni Sanitarie e l’Ente Comunale. Un virtuale abbraccio a tutti. Coraggio Afragola reagisce bene”.