Coronavirus, al via il nuovo progetto di ricerca per trovare anticorpo terapeutico

AbCellera e Lilly svilupperanno insieme anticorpi terapeutici per il trattamento del COVID-19. Le due azienda hanno avviato una collaborazione che permettera’ di indagare fra gli oltre 500 anticorpi unici isolati da uno dei primi pazienti statunitensi ad essere guarito da COVID-19 per creare terapie per il trattamento e la prevenzione del coronavirus. AbCellera ha identificato gia’ oltre 500 sequenze di anticorpi completamente umani. Il prossimo passo sara’ selezionare questi anticorpi per trovare i piu’ efficaci nella neutralizzazione di SARS-CoV-2.

La collaborazione si basera’ sulla piattaforma di risposta rapida alla pandemia di AbCellera, sviluppata nell’ambito del programma DARPA Pandemic Prevention Platform (P3), e le capacita’ a livello globale dell’azienda Lilly per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione rapida di anticorpi terapeutici. Molti di questi anticorpi saranno individuati in collaborazione con i partner del Vaccine Research Center (VRC) presso l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID), che fa parte del National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, uno dei piu’ importanti centri mondiali di ricerca, e saranno testati per il loro capacita’ di neutralizzare il virus.