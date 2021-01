Coronavirus: Amato (Confintesa), ‘operatori sanitari si vaccinino’

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – “Premetto subito che lavorando all’Ismett e avendo contatti con malati Covid il mio vaccino rientrava nella normale prassi di vaccinazione prevista dalla mia azienda, continuo col dire a tutti i miei colleghi che lavorano in ambito ospedaliero a vario titolo, vaccinatevi per voi stessi, per i vostri cari e per le persone (gli utenti) che vengono a contatto con voi; io l’ho fatto, fatelo anche voi”. Lo ha detto Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità, dopo essersi vaccinato all’Ismett di Palermo. “Confintesa Sanità è promotrice di una campagna di sensibilizzazione volta a favorire la vaccinazione per il CoVid-19 verso tutti i cittadini ma in particolar modo verso tutti gli operatori sanitari e quei lavoratori che si ritrovano a lavorare nella sanità privata e pubblica o in strutture ricettive per anziani; laddove c’è possibilità di contagiarsi o di contagiare è più che giusto vaccinarsi”, dice Amato.