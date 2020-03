E’ in corso la sanificazione di tram, bus, filobus, metropolitana e funicolari dell’Anm, l’azienda napoletana per la mobilita’. E’ quanto informa l’azienda stessa sulla sua pagina Facebook. “E’ stato avviato – e’ scritto nel post – un piano straordinario di sanificazione e igienizzazione per i treni di metro Linea 1 e delle funicolari, l’intera flotta tram, bus e filobus a tutela dei passeggeri e lavoratori impegnati sul servizio”.