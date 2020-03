Coronavirus, Anm Napoli assicura i dipendenti: indennità per chi si ammala

Anm, azienda del trasporto pubblico di Napoli, ha sottoscritto una polizza assicurativa a favore dei dipendenti che dovessero ammalarsi a causa del coronavirus. La polizza è stata firmata ieri dall’amministratore unico Nicola Pascale e prevede alcune indennità per dipendenti eventualmente ricoverati per il Covid-19 e un serie di servizi di assistenza nel periodo post ricovero. L’assicurazione coprirà collettivamente tutti gli oltre 2 mila dipendenti di Anm fino alla fine dell’anno 2020. In caso di ricovero, la polizza assicura al dipendente 100 euro al giorno per dieci giorni. In caso di ricovero in terapia intensiva, al dipendente verrà corrisposta una diaria forfettaria di 3mila euro al momento della sua dimissione dall’ospedale. L’assistenza h24 post ricovero da Covid prevede per il dipendente Anm: un servizio di informazioni sanitarie telefoniche, la prenotazione di prestazioni sanitarie, pareri medici immediati, trasporto dall’ospedale al domicilio, assistenza infermieristica specializzata domiciliare. La polizza prevede anche un servizio di counseling psicologico telefonico. “Il servizio pubblico di trasporto – spiega Pascale – continua ad assicurare la mobilità in città per i cittadini che devono continuare a lavorare. È una responsabilità forte di cui i dipendenti Anm sono consapevoli e che stanno affrontando con grande dedizione e spirito di servizio. Per questo abbiamo deciso di tutelare ulteriormente la nostra squadra anche con una polizza assicurativa, un dovere che abbiamo sentito nostro e un segnale di vicinanza e consapevolezza del coraggio che ogni giorno mettono con responsabilità nel lavoro”.