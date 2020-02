Coronavirus, annullato salone alta orologeria di Ginevra

Ginevra, 27 feb. (Adnkronos/Ats) – A causa dell’epidemia di (Covid -19), quest’anno non si terrà il salone internazionale dell’alta orologeria di Ginevra, Watches & Wonders. La manifestazione doveva svolgersi dal 25 al 29 aprile. Lo ha annunciato la Fondazione dell’alta orologeria (Fhh) che organizza l’appuntamento. “Alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla diffusione mondiale del Covid-19, è responsabilità della Fhh anticipare i rischi che i viaggi e i grandi raduni internazionali potrebbero generare nelle prossime settimane”, si legge in un comunicato. La Fondazione sta già lavorando ai preparativi per l’edizione del 2021. La manifestazione riunisce una trentina di marchi orologieri, tra cui quelli del gruppo Richemont, ma anche alcune case indipendenti.