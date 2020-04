Coronavirus, App di monitoraggio h24: pazienti gestiti via bluetooth

Un sistema di monitoraggio a distanza delle persone positive al coronavirus o semplici pazienti anziani che si trovano a casa, per limitare il numero di ricoveri o di uscite, evitando il rischio di contagi nella fase 2. E’ il progetto presentato dalla societa’ Exprivia, che ha partecipato al bando ‘Innova per l’Italia’, indetti dai ministeri di Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica per la lotta al Coronavirus. Il sistema, per adesso ancora in fase di discussione da parte dei Ministeri che si stanno occupando del programma, e’ al momento gia’ attivo in un policlinico della Svizzera che lo adopera per cento malati Covid. La piattaforma si avvale del bluetooth per far comunicare h24 alcuni apparecchi di rilevazione dei parametri vitali – forniti ai pazienti a casa – con una centrale operativa a distanza. Pulsometro, saturimetro o altri strumenti per la misurazione della pressione cardiaca o della temperatura trasmettono i parametri direttamente ad una centrale operativa presidiata da 3 o 4 sanitari: quando il sistema si accorge che i parametri sono fuori soglia, a seconda dei casi, vengono attivate telefonate, visite o invio dell’ambulanza. Per i pazienti e’ anche possibile comunicare e inserire i parametri vitali rilevati direttamente nella app dedicata o comunicare direttamente con i sanitari attraverso un tablet. “L’Italia non ha alcun gap tecnologico rispetto ad altri Paesi, e’ gia’ pronta per partire con questo tipo di sistemi, gia’ sperimentati in passato per altri pazienti e situazioni”, spiega Francesco Bellifemine di Exprivia.