Coronavirus, Arcuri: Parte la produzione di mascherine in 3 carceri. C’è anche Salerno

Parte la produzione di mascherine in tre carceri italiane, “un progetto, per il quale ringrazio anche il ministro Bonafede, che vedra’ otto impianti automatizzati che nell’arco di 15 giorni consentiranno di produrre 400mila mascherine al giorno, i quali potranno progressivamente aumentare, negli istituti di Milano Bollate, Salerno e Rebibbia”. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, il quale ha spiegato che “il ciclo produttivo comprendera’ anche la ricezione e la preparazione del ‘tessuto non tessuto’, nonche’ lo stoccaggio e la sanificazione delle mascherine. Non solo le istituzioni l’esercito e le amministrazioni regionali, ma anche i detenuti possono dare un contributo a questa guerra. Questo ci da’ ancora piu’ forza per andare avanti”.