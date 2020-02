Coronavirus, arriva “Close contact detector”: software che avverte chi è a rischio contagio

Si chiama “Close contact detector” ed è la nuova app che permette agli utenti di verificare se sono entrati in contatto con persone contagiate dal coronavirus o con casi sospetti.

Per attivare la piattaforma, basterà fornire il proprio nome e il proprio numero di carta di identità: attraverso l’uso dei big data, la app permetterà agli utenti di sapere se nelle ultime due settimane sono entrate in contatto con persone che hanno contratto il virus o anche solo con casi sospetti.

Per scaricare la app è sufficiente scansionare un codice QR utilizzando app molto popolari in Cina come Alipay, WeChat e QQ. Gli utenti identificati come a rischio riceveranno l’avviso di stare in casa e di informare le autorità sanitarie locali.

La app, destinata a sollevare dubbi sul livello di sorveglianza e sul rispetto della privacy in Cina, si avvale di dati forniti dalle stesse autorità sanitarie e dal Ministero dei Trasporti cinese.

L’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, in particolare treni e aerei, riceve particolare attenzione: ogni passeggero di un volo seduto fino a tre fila di distanza da un malato o un sospetto malato viene considerato in stretto contatto e quindi potenzialmente a rischio di essere contagiato.

La app non copre, però, i supermercati e gli shopping mall, secondo quanto riferiscono gli sviluppatori. La nuova piattaforma è stata lanciata dal Consiglio di Stato – il governo cinese – insieme con la Commissione Nazionale per la Sanità e il China Electronics Technology Group Corporation.