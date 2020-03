Coronavirus, assenteisti al Cardarelli: la Procura di Napoli apre un’inchiesta

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sul caso dei medici assenteisti in piena emergenza coronavirus all’ospedale Cardarelli, delegando le indagini ai carabinieri del Nas per le verifiche. Truffa aggravata ai danni dello Stato e interruzione di pubblico servizio i reati ipotizzati dai pm diretti da Giovanni Melillo. L’indagine è nata dopo un post in Fb di Ciro Mauro, responsabile del dipartimento di cardiologia del Cardarelli su una presunta “malattia di massa” che avrebbe coinvolto 249 dipendenti dell’ospedale più grande del Mezzogiorno, il cui contenuto era stato ribadito ad alcuni quotidiano locali on line. “Si, proprio così. In tanti hanno dichiarato di essere ammalati. In verità nei primi giorni dell’emergenza era stato detto ai dipendenti già afflitti da patologie croniche di astenersi dal lavoro. Proprio nella struttura che dirigo ho due infermieri oncologici a cui ho detto di stare a casa. Ma non posso credere che al Cardarelli ci siano 249 dipendenti con malattia cronica”, avrebbe detto Mauro. La Direzione Strategica dell’ospedale aveva subito dirmato una nota per evidenziare di aver già disposto una indagine interna mirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia. Se emergeranno comportamenti scorretti, verranno adottati provvedimenti disciplinari. “Useremo il massimo rigore – sottolinea il direttore generale Giuseppe Longo – ma non passi il messaggio che tutti i dipendenti del Cardarelli sono dei malati immaginari. In questa azienda ci sono 3.000 donne e uomini che lavorano instancabilmente al servizio dei pazienti. A loro va il nostro ringraziamento per quanto fanno e, voglio sottolinearlo, sono loro i primi a chiederci di fare luce su quanto avvenuto affinché si possano individuare subito le eventuali irregolarità”