Coronavirus, Assilea: -38,4% finanziamenti in leasing nei primi 4 mesi del 2020

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – I finanziamenti in leasing fotografano l’andamento dell’impatto del lockdown e registrano una flessione del -38,4% nel numero delle stipule e del -32,8% nel valore dei contratti nei primi quattro mesi del 2020. Poiché oltre i 2/3 delle prenotazioni totali della misura agevolativa «NuovaSabatini» sono state effettuate in leasing (esattamente il 71,0% per la Sabatini Ordinaria e il 63,2% per la Tecno Sabatini 4.0), quest’ultimo strumento ci offre anche un feedback dell’andamento degli investimenti delle imprese che a maggio rallentano leggermente il rispetto a i mesi precedenti. Dalle elaborazioni Mise emerge che i fondi disponibili risultano pari al 15%. E’ questa la fotografia scattata da Assilea, in una nota.