Coronavirus, aumentano i casi nella provincia cinese di Hubei dopo periodo declino

Roma, 2 mar. (AdnKronos Salute) – “Il numero di casi confermati di nella provincia di Hubei, in Cina, è aumentato per due giorni consecutivi dopo un periodo di declino. L’Oms sta monitorando la situazione e sta lavorando per comprenderne il possibile significato”. Lo evidenzia l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel report giornaliero sulla situazione riguardante il Covid-19.

L’Oms registra a oggi 87.137 casi confermati nel mondo (1.739 nuovi), di cui 79.968 in Cina (579 nuovi), Paese che registra anche 2.873 morti (35 nuove). Al di fuori della Cina sono 7.169 i casi confermati (1.160 nuovi) in 58 Paesi (5 con nuovi casi nelle ultime 24 ore: Azerbaijan, Ecuador, Irlanda, Monaco e Qatar) e 104 morti (18 nuove).