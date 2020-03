Coronavirus, Avio Aero di Pomigliano: contagiato un operaio. I sindacati: Alt alla produzione

Un caso positivo al tampone di Covid 19 è stato riscontrato ad un lavoratore dello stabilimento “Avio Aero” di Pomigliano d’Arco. Lo riferiscono fonti sindacali sottolineando che l’azienda ha isolato l’ufficio dove il lavoratore è impiegato, comunicando alle persone che hanno avuto contatti con il dipendente la necessità di attuare la quarantena. La notizia ha creato non poche preoccupazioni tra i lavoratori. molti dei quali si sono fermati ai cancelli ed hanno preferito fare ritorno a casa. ”Secondo noi – affermano alcuni sindacalisti – bisognerebbe valutare il fermo per qualche giorno per risalire attentamente a tutti i contatti che ha avuto l’impiegato. Non si può scherzare sulla salute delle personé’. Nello stabilimento aeronautico, che produce motori anche per il “Boeing 737 Max”, lavorano oltre un migliaio di persone.