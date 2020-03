Coronavirus, Avio Aero: Pomigliano, da Fiom e Failms critiche ingiuste. Così rispettiamo le norme di sicurezza

“La salute e la sicurezza dei dipendenti hanno la massima priorità”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Avio Aero in seguito alle “agitazioni createsi attorno allo stabilimento di Pomigliano D’Arco”. “L’azienda – si precisa nel comunicato – ha messo in atto in modo rigoroso tutte le misure previste dal Protocollo firmato da Governo e parti sociali per contrastare il contagio da Coronavirus sui luoghi di lavoro. La stragrande maggioranza di tali misure è stata implementata dall’azienda ancor prima che queste venissero definite dalle autorità, tra cui quelle anti-assembramento all’interno dei propri siti produttivi”. Avio Aero si dice dunque “rammaricata per la mancata partecipazione di Fiom Cgil e Failms al sopralluogo relativo all’applicazione delle misure previste dal Protocollo, che la stessa azienda ha organizzato nella giornata di lunedì 16 marzo, presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco. L’iniziativa alla quale hanno partecipato le altre sigle sindacali si è rivelata un prezioso momento di confronto e collaborazione sulle misure di precauzione e prevenzione adottate dall’azienda”.

L’azienda precisa che “Avio Aero, ad eccezione di Pomigliano D’Arco, ha raggiunto un sostanziale accordo sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, raccogliendone l’apprezzamento per la tempestività e il rigore delle misure adottate in tutti gli stabilimenti italiani”.

Avio Aero, prosegue la nota, è sorpresa dalla polemica mossa da Failms dal momento che “in tutti gli stabilimenti sono state applicate le normative” previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. E precisa che “laddove l’attività lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore a un metro, i lavoratori sono provvisti dei dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari (mascherine)”.

“Con orgoglio e senso di responsabilità – si conclude il comunicato – Avio Aero è uno dei principali partner e fornitori di supporto tecnico delle Forze Armate Italiane attraverso un’attività svolta quotidianamente nei propri stabilimenti o presso le basi dell’Aeronautica Militare Italiana. In questa situazione straordinaria, l’azienda avrà un ruolo chiave nell’attività motoristica delle seguenti funzioni essenziali per le Forze Armate: difesa aerea e sorveglianza dello spazio aereo nazionale (motore EJ200 e SPEY MK807); ricerca e soccorso (motore GE CT7-8E); trasporto aereo, anche sanitario d’urgenza e in bio contenimento (motore GE CT7-8E e AE2100). Alcuni esempi sono: il C130 dell’Aeronautica Militare Italiana che sabato 14 marzo ha trasferito due pazienti positivi al COVID-19 da Bergamo a Palermo; il Boeing 767-KC che ha riportato in Italia lo studente italiano residente a Wuhan; e non da meno, l’ambulanza-elicottero AW-101 che sta aiutando gli ospedali in difficoltà. Un ruolo strategico finalizzato a garantire in ogni momento la piena operatività che assume ancora maggiore importanza in un momento di emergenza nazionale nel quale le Forze Armate Italiane sono chiamate a svolgere servizi di pubblica utilità. Non da meno è l’attività internazionale, i componenti Avio Aero sono presenti sull’80% degli aerei a uso civile presenti nel mondo. In questo momento di crisi italiana e internazionale la piena operatività del trasporto cargo, anche grazie a una tempestiva fornitura di componenti e servizi come quelli Avio Aero, assume un’importanza strategica per la movimentazione e l’approvvigionamento rapido di beni di prima necessità”.