Coronavirus, Axa stanzia 5 milioni: contributi ai progetti di ricerca

Il Fondo di Ricerca AXA, compagnia assicurativa francese, ha lanciato la flash call “Mitigating risk in the wake of the Covid-19 pandemic”, con un budget di 5 milioni di euro, per mitigare i rischi all’indomani della pandemia e prepararsi ad una potenziale seconda ondata, soprattutto nei paesi a basso reddito. L’invito a presentare proposte è rivolto ai dottori di ricerca a metà carriera che lavorano nelle istituzioni accademiche. Sono previste sovvenzioni fino a 250.000 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 maggio 2020.