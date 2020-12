Coronavirus: Bain&Company, a fine anno persi 27 mld ricavi bar e ristoranti (-37%) (2)

(Adnkronos) – Le grandi città hanno sofferto maggiormente rispetto alle zone provinciali, con cali più accentuati del 30-40%, tra contrazione significativa del turismo e smart working. In un contesto in cui la pandemia, nonostante le speranze legate al vaccino, è lungi da essere superata, guardando al futuro c’è un dato che aggiunge ulteriore preoccupazione. Per ogni mese in zona rossa la contrazione del settore si stima in un meno 70% rispetto al 2019, mentre la zona gialla porta perdite del 40% circa.