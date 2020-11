Coronavirus, Balbo (Intesa Sp Emilia Romagna e Marche): ‘Da inizio emergenza sostegno aziende’

Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “All’inizio dell’emergenza coronavirus siamo intervenuti immediatamente e con velocità, perché di questo c’era bisogno; per dare sostegno alle aziende per la necessità di liquidità, essendosi bloccati i fatturati”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Cristina Balbo, direttore regionale Emilia Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, in occasione del webinar ‘Traiettorie di futuro per le Marche – La grande opportunità dei Fondi strutturali europei’. “Lo abbiamo fatto – ricorda – in modo proattivo essendo molto vicino al territorio e poi stiamo proseguendo perché questa crisi sta protraendosi molto di più di quello che si immaginava. Per questo, oltre al sostegno della liquidità, stiamo sostenendo le aziende per tutto ciò che serve per accompagnarle a scavalcare questo momento”.