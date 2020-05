(Adnkronos) – Nella sua prima uscita ufficiale, in video, diventò virale, oltre un mese fa, la conversazione del Capo dello Stato Matteralla con il suo consigliere per la stampa, Giovanni Grasso, con il quale si lamentava per i capelli lunghi. “Eh, Giovanni. Neanche io vado dal barbiere…”, disse sistemandosi i capelli bianchi. “Io lo aspetto, come tutti gli altri clienti – dice ancora Franco Alfonso – Appena tornerà a Palermo, spero presto, gli potrò finalmente tagliare i capelli”.