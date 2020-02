Coronavirus, Berlusconi “Insufficiente il decreto del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo Stato e’ oggi impegnato, attraverso tutte le sue articolazioni, in un grande sforzo per tutelare la salute pubblica, e, grazie anche alla dedizione ammirevole e all’impegno generoso del personale sanitario e di quello preposto alla tutela della sicurezza, abbiamo positive ragioni di ottimismo. Accanto ai problemi di carattere sanitario, che, come e’ stato ampiamente dimostrato non hanno dimensioni tali da giustificare il panico, l’Italia si trovera’ certamente a dover affrontare difficolta’ economiche gravi e dolorose”. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Forza Italia ha fornito al governo un contributo concreto di idee e proposte che hanno come obiettivo quello di preservare l’occupazione e di sostenere le aziende e i settori che saranno maggiormente colpiti a partire dal turismo, dal commercio, dall’agricoltura e dall’edilizia: la chiusura di imprese ed esercizi commerciali provocherebbe una perdita di consumi e di gettito Iva”, aggiunge.

“Non puo’ essere sufficiente la sola sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali se non si mette in campo un progetto serio di sostegno e di accompagnamento delle aziende attraverso le prevedibili difficolta’. Ci batteremo anche a livello europeo perche’ l’Italia possa utilizzare tutti gli strumenti comunitari per sostenere l’economia, ivi compresa la richiesta di sospendere temporaneamente le regole Ue sul ‘default’ e sul pagamento dei debiti che gravano sulle imprese”, conclude Berlusconi.

(ITALPRESS).

