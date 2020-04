Coronavirus: Biancofiore, ‘Svp contribuisca a governo unità nazionale’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha ragione sui tanti errori, sulla confusione, sui dpcm incostituzionali del governo e del presidente del Consiglio, ma è pericolosissimo e irresponsabile, cogliere l’occasione della pandemia per agitare lo spauracchio mai sopito della secessione. Non è proprio il momento della presunta ‘superiorità’ altoatesina: muoriamo anche noi e in ogni lingua! Certo non si può morire di Covid e nemmeno di stenti e fame. E per questo sono stata e sarò accanto alle istituzioni altoatesine nella lotta alle riaperture e alla logica della responsabilità per salvare l’economia della mia terra ma senza dimenticare quella del resto del Paese”. Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.