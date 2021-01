Coronavirus: Boeri, ‘Moratti vergognosa, ha usato argomento di eugenetica’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Moratti vergognosa.Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli invalidi non dovrebbero ricevere il vaccino, e quelli con stipendi più alti prima di tutti.Come lombardo mi vergogno di essere rappresentato da lei”. Ad affermarlo è l’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito Boeri su twitter commentando la richiesta che Letizia Moratti, neo assessore alla Sanità e vicegovernatore della Lombardia che chiede di prendere in considerazione non solo fattori demografici e sanitari, ma anche economici, come l’apporto al Pil per i tempi della distribuzione dei vaccini.