“In Campania si chiude, non è la strada”. Lo ha detto su Twitter Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania. “Bisogna, in sicurezza, riaprire per la manutenzione dei siti turistici e dei lidi, la cantieristica, come nel Lazio ed in Liguria, consentire la consegna del cibo a domicilio. Inizi la fase 2, non si può aspettare”, ha concluso.