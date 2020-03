Washington, 5 mar. (Adnkronos) – Il governatore della California Gavin Newsom ha proclamato lo stato di emergenza dopo la conferma della prima vittima di registrata ieri.

”Si tratta di una misura a tutela delle nostre risorse” e per favorire questioni logistiche, ha dichiarato in un discorso trasmesso in tv. ”Con 53 casi positivi, non è più una questione limitata a una parte del nostro Stato”, ha aggiunto Newsom.