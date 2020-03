Coronavirus, Campania: 234 contagiati (12 più di ieri). Cinque guariti, due decessi

Salgono a 234 i casi di contagio da coronavirus in Campania. Il dato è fornito dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019. Da questa mattina sono stati esaminati 59 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, e 12 di questi sono risultati positivi. In Campania, sinora, sono guarite 5 persone. I decessi per coronavirus salgono a 2, anche se altre 4 persone sono morte con positività al coronavirus (in due casi il tampone è stato fatto post mortem). Dei casi certi, 14 sono in terapia intensiva.