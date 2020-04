Coronavirus, Campania: 278 morti (+18) e 442 guariti (+27). I contagiati sono 3.807 (fatti 39.534 tamponi)

Sono complessivamente 278 i deceduti in Campania dall’inizio della pandemia, 18 in più rispetto ieri, e 442 i guariti (di cui 329 totalmente e 113 clinicamente), 27 in più rispetto ieri. Il dato dell’Unità di crisi della Regione è riferito alle 23.59 di ieri su un totale di 3.807 casi di contagio da coronavirus e 39.534 tamponi esaminati. Il riparto per provincia vede nel Napoletano 2.026 casi (di cui 816 a Napoli e 1210 nell’hinterland); nel Salernitano 564; nell’Avellinese, 407; nel Casertano, 390; nel Beneventano, 157. Altri in fase di verifica Asl: 263.