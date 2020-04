Coronavirus, Campania: 3.442 positivi su 31.745 tamponi esaminati.  Altri 4 morti (231 in totale). 248 guariti

Sono 4 le persone decedute in Campania nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus sale così a 231, mentre il totale dei guariti è di 248 (+4 rispetto al dato di mercoledì), di cui 175 totalmente guariti (+31) e 73 clinicamente guariti (-27).L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 3.442 casi positivi in Campania emersi dall’esame di 31.745 tamponi: in città metropolitana di Napoli 1.772, di cui 741 a Napoli città e 1.031 negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 513; in provincia di Avellino 397; in provincia di Caserta 359; in provincia di Benevento 149. Sono 252 i casi ancora in fase di verifica da parte delle Asl.