Coronavirus, Campania: 3058 contagiati e 204 morti (15 più di ieri). 157 i guariti

Su 3058 casi di positività al Covid-19 in Campania si registrano 204 decessi, 15 in più di ieri. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania. Crescono anche i guariti: sono 156 (di cui 77 totalmente guariti e 79 clinicamente guariti) a fronte dei 150 segnalati nel pomeriggio di ieri. I tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza sono 24526. La metà dei positivi risiede nel napoletano: sono 1568 di cui 679 a Napoli città e 889 in provincia. A Salerno ci sono 462 casi di nuovo coronavirus, 373 ad Avellino, 308 a Caserta, 108 a Benevento e 239 sono in attesa di verifica da parte delle Asl.