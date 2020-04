Coronavirus, Campania: 3268 positivi. Per la prima volta il numero dei guariti (+21) supera quello dei morti (+5)

Per la prima volta in Campania il numero di decessi per coronavirus nell’arco di 24 ore è più basso di quello dei guariti. Sono infatti 221 i pazienti morti dall’inizio della pandemia nella regione, 5 in più di ieri quando il numero complessivo si attestava a 216; mentre il totale dei guariti è di 188 (di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti), rispetto ai 167 di ieri, cioè 21 in più. Il totale dei positivi era di 3.268 alle 23.59 di ieri su un totale di 27.784 tamponi. Questo è il riparto dei contagi per provincia secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione: nel Napoletano, 1.668 (di cui 714 a Napoli e 954 nella provincia); nel Salernitano, 489; nell’Avellinese, 378; nel Casertano, 349; nel Beneventano, 133. Altri in fase di verifica Asl: 251.