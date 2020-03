Coronavirus, Campania: 404 positivi alle 18. I guariti sono 28. Oggi nessun decesso

L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 77 tamponi, e di questi 4 sono risultati positivi. Il totale dei casi di contagio in Campania alle 18, dunque, e’ di 404 pazienti. Fermo invece il computo dei deceduti a 9 pazienti, cosi’ distribuiti: 3 casi in Asl Napoli 1; 1 all’Asl Napoli 2; 3 in provincia di Caserta; 1 in provincia di Avellino; 1 in provincia di Salerno. Sono 28 i pazienti guariti (3 totalmente guariti e 25 “clinicamente guariti”, ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tamponi negativi di conferma).