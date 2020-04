Coronavirus, Campania: altri 12 morti (216 in totale). 167 guariti. 3.148 positivi (oltre la metà nel Napoletano)

Su 3.148 casi di contagio da Covid-19 registrati alle 23:59 di ieri sera si segnalano 216 decessi, 12 in più del giorno precedente, e 167 guariti (di cui 90 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti), 11 in più. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Oltre la metà dei contagi sono in provincia di Napoli: 1.643 (di cui Napoli città 709 e 934 in provincia). A Salerno ci sono 468 casi, 375 ad Avellino, 331 a Caserta e 111 a Benevento. Per 220 tamponi positivi si attendono le verifiche delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti in Campania 25.779 tamponi.