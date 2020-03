Coronavirus, Campania: basta passeggiate e corse in strada. De Luca: Trasgressori in quarantena

“Non si può camminare per strada senza ragioni valide. A breve firmerò una ordinanza che non solo ribadisce che è vietato farlo senza motivi d’urgenza, ma costringeremo a fare quarantena chi è sorpreso in strada senza motivo. E dopo l’obbligo della quarantena, sei passibile di sanzioni penali. Siamo costretti a fare questo lavoro perché un 10% di irresponsabili deve messo in condizione di non nuocere”. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che nei giorni scorsi ha firmato già una serie di ordinanze più restrittive rispetto le misure del governo in tema di prevenzione del coronavirus, dallo stop alle consegne di cibo a domicilio alla chiusura di parchi, annuncia via Fb e ina diretta su Lita Tv, una ulteriore giro di vite che colpisce chi, approfittando delle belle giornate, passeggia, va in bicicletta o corre nelle strade delle città semideserte.