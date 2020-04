Coronavirus, Campania: da oggi le microimprese possono chiedere il bonus di 2 mila euro

E’ attiva dalle 10 di questa mattina la piattaforma regionale conleimprese.regione.campania.it che permette la registrazione e la compilazione della modulistica relativa all’Avviso Pubblico per la concessione di un bonus una tantum di 2 mila euro a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. L’inserimento della richiesta è completamente digitale. Le uniche cose necessarie sono: un computer, una connessione internet e la firma digitale. L’accesso alla piattaforma è consentito fino al 30 aprile 2020. È possibile presentare le richieste tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00. L’istruttoria delle richieste non prevede alcun criterio cronologico: per cui una richiesta inviata il primo giorno non ha alcun tipo di precedenza rispetto ad una inviata l’ultimo giorno.