Coronavirus, Campania: fino a stamattina 333 casi positivi. 188 nel Napoletano, solo 4 a Benevento

Napoli e la sua area metropolitana sono le aree più colpite dal Covid-19 in Campania. I tamponi risultati positivi sono 188: 107 nel capoluogo ed 81 in provincia. Il dato è fornito dall’Unità di Crisi della Regione. Seguono le province di Salerno e Caserta con 49 e 45 casi. Nella provincia di Avellino le persone contagiate sono 37, in quella di Benevento 4. In fase di verifica ci sono 10 tamponi. Il totale complessivo dei riscontri positivi in regione è pari a 333 ed è il risultato, alle 14 di oggi, dell’incrocio dei dati provenienti dai Centri di Elaborazione tamponi – il Cotugno di Napoli, il Ruggi d’Aragona di Salerno ed il Moscati di Avellino – e le Asl di appartenenza.