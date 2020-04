La Giunta regionale della Campania, nella riunione di oggi, ha approvato il Piano socio-economico della Regione con lo stanziamento di 604 milioni di euro. Saranno ora pubblicate “nei tempi più rapidi”, fa sapere la Regione, le procedure operative per accedere alle misure del Piano. In queste ore è in corso la definizione della platea dei beneficiari e un sistema di accesso “che sia il più rapido possibile”.