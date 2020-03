Coronavirus, Campania: studi medici chiusi? De Lucia (Smi): Falso, ma serve un piano che ci tuteli

“Non mi sembra affatto vera la notizia che apprendo da qualche giornale, che i medici avrebbero chiuso i loro studi, questo non è stato mai vero e non lo sarà mai”. Così, in una nota, Luigi De Lucia, segretario regionale del Sindacato medici italiani della Campania commentando la diffusione di notizie sulla chiusura degli studi medici. “I medici – spiega – non hanno mai chiuso gli studi, ma hanno fatto la scelta di servirsi di un triage telefonico che permette di decidere quali sono i pazienti che hanno bisogno di una visita indifferibile”. “Questo significa – prosegue De Lucia – che il medico, dopo aver comunicato con il paziente e avere appurato che ha veramente assoluto bisogno di una visita, lo invita per appuntamento nel proprio studio. Questo nostro comportamento ci è sembrato, fin dall’inizio della crisi sanitaria collegata al coronavirus, la scelta migliore per evitare affollamenti nelle sale di attesa e il rischio di aumento di contagio”. “Non è possibile scrivere che i medici avrebbero deciso di chiudere gli studi perché questo non vero, nonostante le difficoltà che stanno vivendo in queste ore, a partire dal fatto che non sono disponibili per le nostre attività i dispositivi personali di protezione. In questo momento – sottolinea il Segretario Regionale – nonostante le lodi profuse nei nostri confronti da parte dei decisori pubblici, non ci sentiamo tutelati dalle scelte della parte pubblica”. De Lucia, visto il lavoro che i medici di famiglia stanno svolgendo in questo particolare momento di emergenza, chiede un maggior supporto alla categoria con “misure a tutela della propria integrità” e la distribuzione dei Dpi anche ai medici in formazione. “Vorremmo sapere – conclude la nota SMI – quanto tempo ancora ci vorrà affinché in Campania tutti medici abbiano le necessarie tutele, a partire dai tamponi, che per i medici devono essere obbligatori. Questo per poter esercitare in serenità le attività di assistenza e di cura per tutti i cittadini campani. Occorre subito un piano regionale d’intervento”.