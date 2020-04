Coronavirus, Campania: su 3.344 contagiati 227 morti (6 più di ieri). I guariti salgono a 244 (+56)

Su 3344 positivi registrati in Campania alle 23,59 di ieri, si sono verificati 227 decessi, sei più del giorno precedente, mentre i guariti salgono a 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti), 56 in più. È quanto emerge dai dati diffusi dall’unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza sono 29664. La provincia più colpita è Napoli con 1699 casi (723 nel capoluogo e 976 in provincia). A Salerno i positivi sono 499, 379 ad Avellino, 352 a Caserta e 145 a Benevento. Per 270 tamponi sono in corso le verifiche delle Asl.