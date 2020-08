Coronavirus, Capri: negativi i tamponi ai familiari delle 3 studentesse contagiate in Grecia

Sul sito istituzionale del Comune di Capri è stato pubblicato il bollettino giornaliero sugli esiti dei tamponi eseguiti dall’Asl Napoli 1. Dalla lettura è risultato che ad oggi il numero dei tamponi positivi sono rimasti fermi a due (quelli riguardanti le studentesse che ritornavano da un viaggio in Grecia) mentre quelli in attesa di refertazione riguardanti i quattro familiari delle ragazze sono risultati negativi. Identica situazione nel Comune di Anacapri , dove il dato resta fermo ad un positivo , mentre i tamponi sono risultati negativi per i tre familiari della quarta studentessa che faceva parte del gruppo . “Questa notizia è importante e contribuisce a rasserenare il clima intorno a questa vicenda che ha assunto toni, nei giorni scorsi , veramente spropositati .Continuano però i controlli da parte dell’Asl e l’attenzione rimane massima da parte del Comune di Capri attraverso la mia persona insieme al consigliere delegato alla Sanità Bruno D’Orazi”, dice il sindaco di Capri, Marino Lembo. “Inoltre poiché in questi giorni si è verificato un massiccio afflusso di turisti si e’ deciso di adottare l’uso della mascherina in tutto il Centro Storico e a Marina Grande h 24 fino al 30 agosto nell’ottica di mantenere alto il livello di sicurezza sia per i nostri ospiti sia per i nostri concittadini”, conclude il sindaco.