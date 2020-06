Coronavirus: Carfagna a Sgarbi, ‘indossi mascherina, non ci sono 629 imbecilli’ (2)

(Adnkronos) – Il botta e risposta è proseguito più tardi, quando Sgarbi ha preso la parola mentre si discuteva un emendamento contro l’inserimento nell’election day del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. “Sarà opportuno che noi riduciamo i parlamentari da 630 a 400 -ha esordito il critico d’arte- in maniera tale che la distanza sia garantita e di questi 630, 400 posti consentano la distanza, perchè in alternativa dovremo pensare di portare per i prossimi dieci anni la maschera, anzi il bavaglio, che in quest’Aula non è stata portata fino al 20 aprile”, quando “c’erano quindi 629 persone così intelligenti che, non documentandosi, pensavano che non ci fosse il coronavirus”.