Washington, 1 gen. (Adnkronos) – L’amministrazione Biden ha annunciato di aver stipulato un contratto per ottenere milioni di kit per test del Covid, da acquistare in farmacia e fare a casa. Lo ha annunciato oggi Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per la lotta al Covid, spiegando che il Pentagono ed il dipartimento della Sanità hanno stipulato un contratto da 230 milioni di dollari con società australiana Ellume.