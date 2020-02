All’ospedale di Cava dè Tirreni (Salerno) è stato attivato il protocollo per un presunto caso di coronavirus. Il paziente è un bimbo, pare di tre anni, che è arrivato al «Santa Maria Incoronata dell’Olmo» con febbre molto alta. Dovrà essere trasportato all’ospedale «Cotugno», struttura specializzata in malattia infettive e struttura di riferimento in Campania per questi casi. Il trasferimento avverrà con un’ambulanza ad alto contenimento dell’associazione Humanitas di Salerno.