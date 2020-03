Coronavirus, caso sospetto a Torre del Greco: scuola chiusa

A causa di un sospetto caso di Coronavirus è stata chiusa, in via precauzionale, l’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco (Napoli). La disposizione è stata resa nota dal sindaco della città del napoletano, Giovanni Palomba. “Si comunica – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Palomba – che a scopo precauzionale, a seguito di sospetto caso di Covid-19, l’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi resterà chiuso dal 3 marzo al 6 marzo 2020″. Inoltre il primo cittadino, in una nota, ha reso noto che è stato istituito un tavolo nel plesso scolastico formato dall’amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e l’Asl Napoli 3 Sud. Nelle prossime ore, si attendono inoltre le indicazioni del dipartimento di prevenzione della direzione generale dell’Asl ai fini dell’attivazione del necessario protocollo. Attivato un tavolo di lavoro all’istituto Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco (NAPOLI), dove un’insegnante sarebbe risulta positiva al tampone sul Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Palomba che, attraverso una nota, informa che il tavolo stesso è formato da amministrazione comunale, dirigenza scolastica e Asl NAPOLI 3 Sud. Nelle prossime ore, si attendono inoltre le indicazioni del dipartimento di prevenzione della direzione generale dell’Asl ai fini dell’attivazione del necessario protocollo. ”La docente – rassicura la dirigente scolastica, Rosanna Ammirati – e’ assente già da diverso tempo e attualmente, secondo le informazioni ricevute dal sindaco di Striano, sono in corso tutti i dovuti accertamenti e controllì’. “Siamo, dalle prime ore del giorno – ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione, Enrico Pensati – presenti nel plesso di via del Clero per mettere in campo tutte le azioni necessarie di contrasto per evitare inutili ed ingiustificati allarmismi. Abbiamo istituito un tavolo permanente, di concerto con l’Asl, per seguire minuto dopo minuto l’evolversi dell’intera vicenda”.