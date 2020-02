Coronavirus, caso sospetto a Battipaglia: cinese trasferito al Cotugno

Un cittadino 40enne di nazionalità cinese è stato trasferito presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, struttura specializzata in malattie infettive, perché sospettato di essere affetto da coronavirus. Il paziente è arrivato presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia con alcuni sintomi che potrebbero far sospettare un contagio. L’uomo, che sarebbe rientrato di recente dalla Cina, è stato trasferito presso il nosocomio partenopeo a bordo di un’ambulanza ad alto contenimento, dell’associazione Humanitas. Al Cotugno sarà sottoposto ai test specifici per scoprire se sia stato effettivamente contagiato da coronavirus.