Milano, 19 mag. (Adnkronos) – “La vera incognita è capire se questa crisi sanitaria ha finito di creare problemi alla ripresa delle attività, perché siamo perfettamente in grado di far fronte a questi due mesi e mezzo di fermo. Ma questo solo se non ci saranno altre interruzioni”. Ad affermarlo a proposito dell’emergenza covid19 è l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in diretta sul canale Instagram del Sole 24 ore.